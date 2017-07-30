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В Грузии начались многонациональные военные учения НАТО

Воскресенье, 30 июля 2017, 15:47
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В Грузии в воскресенье начались двухнедельные многонациональные военные учения Noble Partner.

Об этом сообщает Reuters.

В учениях принимают участие около 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Украины, Словении и Армении.

Целью многонациональных учений является усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей.

Накануне в Грузия прибыла очередная партия американской военной техники, участвующей в учениях.

"Эти учения помогут Грузии приблизиться к стандартам НАТО и усилить стабильность всего региона", - заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.

"Эти учения не направлены против какой-либо конкретно страны. Они должны помочь Грузии в усилении ее потенциала для взаимодействия в международных операциях ", - сообщил посол США Иан Келли.

Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии.

Учения начались накануне визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.  

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