В Грузии начались многонациональные военные учения НАТО

В Грузии в воскресенье начались двухнедельные многонациональные военные учения Noble Partner.
Об этом сообщает Reuters.
В учениях принимают участие около 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Украины, Словении и Армении.
Целью многонациональных учений является усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей.
Накануне в Грузия прибыла очередная партия американской военной техники, участвующей в учениях.
"Эти учения помогут Грузии приблизиться к стандартам НАТО и усилить стабильность всего региона", - заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.
"Эти учения не направлены против какой-либо конкретно страны. Они должны помочь Грузии в усилении ее потенциала для взаимодействия в международных операциях ", - сообщил посол США Иан Келли.
Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии.
Учения начались накануне визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.