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Власти Британии лишили гражданства более 150 джихадистов - СМИ

Воскресенье, 30 июля 2017, 16:22
Версия для печати Комментарии

В Британии более 150 джихадистов и других уголовных преступников лишили гражданства и запретили въезд в страну.

Об этом сообщает The Sunday Times.

С 2011 по 2015 годы власти лишили гражданства 72 человека, в 2016 году - 35 человек.

С начала этого года британские паспорта потеряли более 40 предполагаемых экстремистов. При этом около 30 человек были лишены гражданства начиная с марта, на фоне активизации антитеррористической активности учитывая теракты в Лондоне и Манчестере.

В британском правительстве приняли решение о лишении гражданства после сообщений разведки о том, что около 300 боевиков могут вернуться в Британию и вызвать хаос.

Всего для участия в боевых действий на стороне исламистов Британию оставили минимум 850 ее граждан. Около половины уже вернулись и около 130 человек - убиты.

Издание уточняет, что среди тех, кто потерял гражданство, и боевики, и так называемые "невесты джихадистов".

Все те, кто потерял британский паспорт - лица с двойным гражданством. Власти не могут отобрать паспорт, если лицо остается вообще без гражданства.

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