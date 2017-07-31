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РФ готовит асимметричный ответ на снос советских памятников в Польше - СМИ

Понедельник, 31 июля 2017, 08:04
Версия для печати Комментарии

Москва может принять асимметричные меры на решение польских властей о сносе в стране советских памятников.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на МИД России.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. Относительно польской стороны будут приняты адекватные меры, которые могут носить асимметричный характер ", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что одной из возможных ответов России на действия Польши может стать введение персональных санкций против польских политиков.

Ранее Совет Федерации попросил президента России поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам.

Напомним, 17 июля президент Польши Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предусматривает снос памятников и памятных знаков, которые отдают дань коммунизма.

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