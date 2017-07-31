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Пенс и Ратас обсуждали возможное размещение систем Patriot в Эстонии

Понедельник, 31 июля 2017, 09:02
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Вице-президент США Майк Пенс и премьер Эстонии Юри Ратас обсуждали возможность размещения в стране ЗРК Patriot.

Об этом сообщает портал ERR.

По словам премьера Эстонии, на встрече с вице-президентом США в Таллинне, среди прочего, обсуждалось размещение в Эстонии зенитно-ракетных систем Patriot, хотя о конкретной дате такого размещения речь не идет.

"Об этом говорили. Не было такой фразы, что появится к такому-то дню, к такой-то дате. Но я считаю, что такое сотрудничество в регионе между расположенными в нем государствами - на море, в воздухе и на суше - имеет важное значение", - сказал Ратас.

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в воскресенье в Таллинн с двухдневным визитом. После этого состоится его встреча с президентами трех стран Балтии - президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

После Эстонии вице-президент США посетит Грузию и Черногорию.

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