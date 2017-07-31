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В этом году более 66 тыс. украинцев попросили вид на жительство в Польше

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В этом году более 66 тыс. украинцев попросили вид на жительство в Польше

Понедельник, 31 июля 2017, 14:27
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За первые семь месяцев этого года более 66 тысяч граждан Украины обратились за видами на жительство в Польше.

Таковы данные польского управления по делам иностранцев.

Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев. Для сравнения – за весь 2015 год таких ходатайств было зафиксировано 108 тысяч, а в первые семь месяцев 2016 года – 73 тысячи.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество просьб о виде на жительство выросло на 40%.

Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы – более 66 тысяч, далее следуют белорусы – 5 тысяч, индийцы – 4 тысячи, китайцы – 3,5 тысячи  и вьетнамцы – 3 тысячи.

 

В подавляющем большинстве случаев (87%) речь идет о временных видах на жительство в Польше сроком до трех лет.

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