Посольство США в России допустило снижение скорости выдачи виз россиянам

Требование России сократить дипмиссию США на 755 человек снизит оперативность работы американского посольства и консульских учреждений США в РФ.
Об этом в комментарии РБК заявила пресс-секретарь посольства США в России.
"Пока еще слишком рано пытаться угадать, как это (сокращение числа дипломатических сотрудников в России, - Ред.) повлияет на консульские операции", - отметили в посольстве. Однако добавили, что эти меры "безусловно, могут уменьшить их".
"Что же касается вопроса о выдаче виз - как заявил президент Путин, российское правительство потребовало, чтобы миссия США в России ограничила ее штат 455 сотрудниками до первого сентября", - напомнили в пресс-службе, добавив, что "это вызывает сожаление".
"Мы оцениваем влияние такого ограничения", - заключили в посольстве.
МИД России 28 июля объявило о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек.
Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.
Кроме того, в ответ Россия с 1 августа США закрывает доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.