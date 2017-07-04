Выборы в Германии: партия Меркель упомянула Украину в предвыборной программе

Вторник, 04 июля 2017, 09:40

В предвыборной программе партий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС) под руководством Хорста Зеегофера упоминается и вопрос конфликта в Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет, в частности, о ситуации в контексте европейской безопасности.

В настоящее время "территориальная целостность Украины поставлена ​​под вопрос из-за российской агрессии", отмечается в предвыборной программе ХДС/ХСС в разделе, где речь идет о Европе и безопасности.

Христианские демократы отметили, что "европейцы должны последовательно, чем раньше, брать свою судьбу в собственные руки". Политические силы заявили о важности "Европы, которая способна защищать свои интересы и брать на себя международную ответственность (...) которая, в случае необходимости, также может совместно себя защитить".

Как отмечается в обнародованном на сайте ХДС документе: "Мы должны осознавать нашу геостратегическую ответственность за свободу и мир и помогать в улаживании конфликтов неподалеку от нас. Поэтому ЕС вовлечен к урегулированию конфликта между Россией и Украиной", - отметили в своей программе ХДС / ХСС, а также призвали Россию выполнять Минские соглашения.

Напомним, накануне, 3 июля, партии Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель и баварский Христианско-социальный союз под руководством Хорста Зеегофера одобрили совместную предвыборную программу для осенних выборов в Бундестаг.