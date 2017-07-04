Найти
АКТУАЛЬНО

Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу

Выбирая между РФ и членством в ЕС, Сербия выбирает ЕС - премьер-министр

КНДР накануне саммита G20 провела очередной запуск баллистической ракеты

Госсекретарь США Тиллерсон посетит Украину 9 июля

Макрон призвал страны ЕС провести дебаты по реформе блока

ЕС запустит новую систему контроля въезда-выезда на внешних границах



Выборы в Германии: партия Меркель упомянула Украину в предвыборной программе

Вторник, 04 июля 2017, 09:40
Версия для печати Комментарии

В предвыборной программе партий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС) под руководством Хорста Зеегофера упоминается и вопрос конфликта в Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет, в частности, о ситуации в контексте европейской безопасности.

В настоящее время "территориальная целостность Украины поставлена ​​под вопрос из-за российской агрессии", отмечается в предвыборной программе ХДС/ХСС в разделе, где речь идет о Европе и безопасности.

Христианские демократы отметили, что "европейцы должны последовательно, чем раньше, брать свою судьбу в собственные руки". Политические силы заявили о важности "Европы, которая способна защищать свои интересы и брать на себя международную ответственность (...) которая, в случае необходимости, также может совместно себя защитить".

Как отмечается в обнародованном на сайте ХДС документе: "Мы должны осознавать нашу геостратегическую ответственность за свободу и мир и помогать в улаживании конфликтов неподалеку от нас. Поэтому ЕС вовлечен к урегулированию конфликта между Россией и Украиной", - отметили в своей программе ХДС / ХСС, а также призвали Россию выполнять Минские соглашения.

Напомним, накануне, 3 июля, партии Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель и баварский Христианско-социальный союз под руководством Хорста Зеегофера одобрили совместную предвыборную программу для осенних выборов в Бундестаг.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:14
Италия разработала новые правила для благотворительных организаций, спасающих мигрантов
10:57
РФ, Китай и Иран усилили шпионскую деятельность в Германии - отчет спецслужб
10:39
Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу
10:39
16 стран-членов НАТО приняли украинских военнослужащих на лечение
10:18
Линкявичюс поспорил с журналисткой Russia Today из-за лжи об Украине
10:16
Выбирая между РФ и членством в ЕС, Сербия выбирает ЕС - премьер-министр
09:54
Туск не приедет в Польшу на слушания по делу о Смоленской катастрофе
09:40
Выборы в Германии: партия Меркель упомянула Украину в предвыборной программе
09:23
Во Франции в результате стрельбы погиб человек, еще шестеро ранены
09:00
КНДР после запуска ракеты анонсировала "важное" заявление на 4 июля
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Друзья Украины и враги атомной энергетики: войдут ли "Зеленые" в новую германскую коалицию

Свидетельство политического веса "Союза 90/Зеленых" – историческое решение Бундестага о легализации однополых браков. Ведь принятие такого решения было ключевым требованием партии для участия в будущей коалиции. Формирование такой коалиции – крайне желательный сценарий для Украины.

Наталья Ищенко, для Европейской правды

ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда

Решение Гаагского суда должно было поставить точку в споре, который длится уже 25 лет, но вместо этого дало старт обострению ситуации. На карте Европы появилась новая точка напряженности. Решение суда лишь разожгло территориальный спор двух членов ЕС: Хорватии и Словении.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  