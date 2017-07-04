Линкявичюс поспорил с журналисткой Russia Today из-за лжи об Украине

Вторник, 04 июля 2017, 10:18

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поспорил с журналисткой финансируемого Кремлем канала Russia Today о пропаганде и журналистах, работающих в контролируемых государством СМИ.

Диалог произошел понедельник в Вильнюсе на конференции о безопасности журналистов, сообщает Delfi.

Дискуссия началась, когда представитель Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич заговорил об информационной войне. "Говорим ли мы о чем-то, что здесь было официально обнародовано? Это наполовину вопрос, наполовину заявление", - сказал он.

Линкявичюс на это ответил: "Если вы считаете, что никакой войны нет, почему тогда Россия ее ведет?... Почему выделяет так много денег и ресурсов на то, чтобы промывать людям мозги, и делает это преднамеренно, через государственные СМИ?".

"Вам известно направление таких каналов, как Russia Today. Я не считаю, что это имеет что-либо общее с журналистикой", - сказал литовский министр.

Линкявичюсу попыталась возразить присутствующая на конференции сотрудница Russia Today.

"Журналисты, работающие в контролируемых государством СМИ - тоже журналисты. И если это конференция, на которой обсуждается безопасность журналистов, то у нас тоже есть право на эту безопасность", - сказала она.

Отвечая ей, литовский министр заявил, что речь идет не о выражении мнений, а о "преднамеренном распространении лжи". Линкявичюс напомнил, как российские СМИ освещают ситуацию на Украине.

"Было заявлено, что у России нет ничего общего с этой войной - никакого присутствия, никакого оружия. Это говорилось много раз. Вы, как журналистка, на самом деле не знаете, что делается в Украине? Вы не знаете, что Россия участвует там с большим количеством оружия, с тяжелым вооружением? Вы, как журналистка, как нормальная гражданка, которая читает газеты и понимает ситуация, не знаете этого? " - спросил министр.