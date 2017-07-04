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Украина не пустила чешского депутата, который был наблюдателем "референдума" в Крыму

Вторник, 04 июля 2017, 13:07
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Украина не пустила чешского депутата Милана Шарапатку, который планировал посетить семинар Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве.

Об этом сообщает издание Ceskenoviny.cz.

По данным издания, в воскресенье, 2 июля, чешский беспартийный депутат Шарапатка прибыл в Киев с другими депутатами, чтобы посетить семинар Парламентской ассамблеи НАТО.

Однако чеху пришлось остаться в транзитной зоне киевского аэропорта, впоследствии он вернулся в Чехию.

"Я спрашивал, что стало причиной отказа, но мне отказались ее сообщать. Я остался в транзитной зоне, в то время как моих коллег пропустили", - рассказал Шарапатка.

"Я ожидаю, что Чехия отреагирует на этот инцидент. Я считаю, что она должна также запретить въезд на территорию страны десяткам депутатов украинского парламента, исповедующих национал-фашистскую идеологию Степана Бандеры. Это опасно не только для нас, но и для всего мира ", - написал депутат в своем блоге по поводу запрета на въезд.

Сообщается, что три года назад Милан Шарапатка был в Крыму в качестве наблюдателя на "референдуме" о присоединении полуострова к России.

Но чех считает, что это не было причиной отказа ему во въезде.

"С тех пор я был в Украине несколько раз с тем же паспортом, и никаких проблем не было", - сказал он.

Чешский депутат Антонин Седя, который еще в воскресенье обсудил инцидент с чешским послом Радеком Матулы и секретарем делегации Ивой Масаржиковою, сообщил, что депутату запретили въезд в Украину до 2018 года из соображений безопасности.

Отметим, что бывший член чешской партии Úsvit, а затем представитель SPD ("Свобода и прямая демократия"), Милан Шарапатка (Milan Šarapatkа) в феврале 2014 заявил, что Украина может быть разделена, так как "никогда в истории, даже на короткий период, не существовало как самостоятельное государство ".

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