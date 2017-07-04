Европарламент утвердил на должность еврокомиссара докладчика по украинскому безвизу

Вторник, 04 июля 2017, 14:03

Европейский парламент утвердил кандидатуру Марии Габриэль, которая выступала докладчиком по вопросам украинского безвиза в Европарламенте, на должность еврокомиссара по вопросам цифровой экономики и цифрового общества.

Сообщение об этом размещено на сайте Европейского парламента.

За назначение Габриэль во вторник проголосовали 517 депутатов из 751, 77 проголосовали против, 89 воздержались.

Габриэль станет новым членом Европейской комиссии от Болгарии.

Должность еврокомиссара от Болгарии была вакантной с тех пор, как в январе этого года Кристалина Георгиева перешла на работу во Всемирный банк.

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и цифрового общества будет поддерживать внедрение стратегии единого цифрового рынка.