Прокуратура обвинила 20 человек в нападениях на украинское шествие в Перемышле

Среда, 05 июля 2017, 12:28

В Польше прокуратура выдвинула обвинения в адрес 20 человек, которые в июне 2016 года препятствовали в Перемышле проведению церковного шествия украинцев.

Об этом сообщает Польское радио.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковска отметила, что обвиняемые в грубой форме оскорбляли участников шествия по поводу их национальной принадлежности и силой удерживали тех, кто шел впереди процессии.

Всем обвиняемым грозит наказание до 3 лет лишения свободы. Обвинительный акт по этому делу уже поступил в районный суд в Перемышле.

Кроме того, прокуратура Перемышля обвинила Адриана Н. в том, что в декабря 2016 года во время Марша перемышльских и львовских орлят, проходя мимо Украинского народного дома, он выкрикнул "Смерть украинцам".

Прокуратура обвинила его в незаконном использовании угроз по поводу украинской национальности и подстрекательстве к ненависти на национальной почве. Мужчине грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.