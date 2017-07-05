Найти
АКТУАЛЬНО

Дело сбитого самолета МН17 будет рассматривать суд в Нидерландах

В Гамбурге полиция водометами разогнала блокировавших дороги за два дня до G20

США и Южная Корея провели тренировку по запуску ракет из-за действий КНДР

В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма

США сняли запрет на ноутбуки на рейсах из Турции - СМИ

Коррупция и слабая судебная система препятствуют инвестициям в Украину - посол Великобритании



РФ хочет вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме

Среда, 05 июля 2017, 12:49
Версия для печати Комментарии

Россия пытается вернуть два особняка, которые якобы использовались с целью шпионажа в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает The Times.

Речь идет о двух больших домах - особняк на Лонг-Айленд под названием Norwich House и дом на реке Корсика в штате Мэриленд.

Экс-президент США Барак Обама в декабре прошлого года приказал конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха и развлечений.

Дом на реке Корсика в штате Мэриленд

Его администрация отметила тогда, что они "были использованы российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.

Путин тогда отказался реагировать на меры Обамы, заявив, что надеется на улучшение отношений с Вашингтоном после избрания на должность Дональда Трампа.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил в начале недели, что "терпение закончилось" после отказа Вашингтона вернуть резиденции. Российская сторона, по его словам, может ответить аналогичными действиями, если они не будут возвращены.

Путин и Трамп впервые встретятся на этой неделе на саммите G20 в Германии и не исключено, что этот вопрос также будет подниматься.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:19
Еврокомиссия профинансирует энергопроект Франции и Ирландии в обход Британии
14:00
Немецкая компания выиграла у шведских неонацистов дело о торговой марке
13:56
Терминал аэропорта в Манчестере эвакуировали из-за подозрительного пакета
13:39
В Мосуле остались около 300 боевиков "Исламского государства"
13:16
В Кремле сомневаются, что Путин успеет объяснить Трампу свою позицию по Украине
13:10
Антитеррористические рейды в Бельгии и Франции: изъято оружие, есть задержанные
12:49
РФ хочет вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме
12:28
Прокуратура обвинила 20 человек в нападениях на украинское шествие в Перемышле
12:17
фото
Лидеров G20 в Гамбурге будут встречать лица украинских военных и волонтеров
11:56
Спецоперация в Италии и Испании: полиция задержала 130 мафиози
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Солодкий, Николай Белесков, Институт мировой политики

Brexit дружбе не помеха: аудит отношений Украины и Великобритании

У Британии имидж страны, которая выступает за жесткую позицию и санкцим против РФ... Шаги Лондона четко вписываются в формулу "Британия выходит из ЕС, но не покидает Европу". Можно даже перефразировать: "Британия выходит из ЕС, но не забывает об Украине" (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом

Кремль выполнил свои угрозы и приостановил финансирование Совета Европы. Этот шаг оставляет не много вариантов: либо в следующие годы Россия "одумается" и погасит долг с процентами и пеней, либо – рано или поздно – встанет вопрос о ее членстве в Совете Европы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  