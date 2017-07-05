РФ хочет вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме

Россия пытается вернуть два особняка, которые якобы использовались с целью шпионажа в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает The Times.
Речь идет о двух больших домах - особняк на Лонг-Айленд под названием Norwich House и дом на реке Корсика в штате Мэриленд.
Экс-президент США Барак Обама в декабре прошлого года приказал конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха и развлечений.
|Дом на реке Корсика в штате Мэриленд
Его администрация отметила тогда, что они "были использованы российским персоналом для целей, связанных с разведкой".
Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.
Путин тогда отказался реагировать на меры Обамы, заявив, что надеется на улучшение отношений с Вашингтоном после избрания на должность Дональда Трампа.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил в начале недели, что "терпение закончилось" после отказа Вашингтона вернуть резиденции. Российская сторона, по его словам, может ответить аналогичными действиями, если они не будут возвращены.
Путин и Трамп впервые встретятся на этой неделе на саммите G20 в Германии и не исключено, что этот вопрос также будет подниматься.