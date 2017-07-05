У Меркель подтвердили обсуждение Украины с Путиным и Макроном на саммите G20

Среда, 05 июля 2017, 15:14

Канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят "на полях" саммита G20 урегулирование украинского кризиса.

Об этом в среду, 5 июля, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Bild.

Он не уточнил, в какой день саммита состоится встреча.

Однако ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры трех государств обсудят украинский вопрос за рабочим завтраком 8 июля.

Напомним, сейчас идет работа по подготовке телефонного разговора лидеров стран "нормандского формата" с участием глав Украины, России, Германии и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что в рамках "нормандского формата" необходимо разработать новые условия для урегулирования конфликта на Донбассе.