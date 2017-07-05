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Аэропорт "Борисполь" официально подписал договор с Ryanair

Среда, 05 июля 2017, 18:29
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Международный аэропорт "Борисполь" подписал договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

Об этом в Facebook сообщил директор аэропорта Павел Рябикин.

"Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авиакомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором", - сообщил Рябикин.

Он также добавил, что договор согласован всеми службами аэропорта и внешними аудиторами.

"Все ли желания Ryanair отражены в контракте? Большинство, но не все. В частности, на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта "Борисполь" не является новым", - подчеркнул Рябикин.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

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