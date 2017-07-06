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Трамп и Дуда обсудили Украину

Четверг, 06 июля 2017, 11:40
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда провели переговоры в Варшаве, одной из тем переговоров президентов была ситуация в Украине.

Об этом заявил президент Польши во время совместной пресс-конференции с Трампом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Трамп подчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши. И мы благодарим за это", - сказал Дуда.

Дуда также подчеркнул, что во время встречи обсуждались экономические вопросы.

"Мы подняли вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу", - добавил Дуда.

Комментируя контракты по продаже комплексов Patriot, Дуда выразил надежду, что они будут реализованы как можно скорее.

Напомним, в среду ночью министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках американских комплексов противоракетной обороны Patriot.

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