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Дуда: проблемы со свободой СМИ были при предыдущих правительствах

Четверг, 06 июля 2017, 11:53
Версия для печати Комментарии

Президент Польши Дуда заявил, что сейчас в Польше царит свобода для медиа.

Об этом президент Польши заявил во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Проблемы были, но при предыдущих правительствах и при предыдущем президенте. Речь идет о давлении на СМИ, в частности на WPROST. Сейчас мы гарантируем свободу СМИ, и таких проблем у журналистов нет", - заявил он.

Отметим, что вопрос о свободе слова был задан Трампу, однако Дуда решил защитить его и перехватил вопрос.

Напомним, в конце прошлого года в Польше происходили протесты, когда стало известно о намерениях властей ограничить работу журналистов в Сейме.

Ранее президент Польши Дуда заявлял, что визит президента США Дональда Трампа в Варшаву усиливает позицию Польши в Европейском союзе.

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