Найти
АКТУАЛЬНО

Глава МИД Британии: реформы в Украине несколько нерешительны, но есть надежда на успех

Трамп и Дуда обсудили Украину

Порошенко подписал закон, определяющий вступление в НАТО приоритетом Украины

США и Польша подписали соглашение о покупке противоракетных комплексов Patriot

МИД вызвал посла Польши из-за заявления Ващиковского в отношении Украины

Рейс KLM Амстердам-Киев развернули в воздухе "по соображениям безопасности"



Глава МИД Британии: реформы в Украине несколько нерешительны, но есть надежда на успех

Четверг, 06 июля 2017, 12:26
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выразил сомнение в готовности Украины к осуществлению решительных реформ и отметил шесть направлений, приоритетных для мира.

Об этом он сказал, открывая международную конференции по реформам в Украине, которая проходит в Лондоне.

"Я сейчас произнесу мантру, которую вы много раз слышали: Украина за три года после революции сделала больше, чем за десятилетие. Это так. Но есть все больше признаков того, что реформы становятся нерешительными", - заявил Джонсон, вспомнив, в частности, о проблемах в проведении судебной реформы и изменений в государственной службе.

Джонсон отметил, что есть шесть направлений, прогресс в которых наиболее важен для международных партнеров: это реформа избирательной системы, медицинская, судебная, пенсионная, реформа госслужбы и приватизация – и выразил надежду на успех преобразований в Украине.

В то же время ключевое значение, по его словам, имеет создание независимой и беспристрастной системы правосудия.

"Инвесторы будут делать бизнес в Украине, только если будут знать, что их контракты будут выполняться и они могут рассчитывать на судебную защиту для их выполнения", - заявил он.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:09
В Турции задержали группу правозащитников "Amnesty International"
13:08
ЕС поможет Украине усилить кибербезопасность – замглавы Еврокомиссии
13:08
Глава МИД Дании заявил о признании европейских стремлений Украины
13:06
Трамп: США гарантируют безопасность в Центрально-Восточной Европе
12:58
Линас Линкявичюс призвал мир поддержать "план Маршалла" для Украины
12:55
Украина приняла председательство в ПАЧЭС
12:47
Трамп в Польше: это важный регион для меня, потому что моя жена из Словении
12:43
Президент США видит значительный потенциал в инициативе "Трех морей"
12:26
Глава МИД Британии: реформы в Украине несколько нерешительны, но есть надежда на успех
12:12
Трамп в своей речи к полякам похвалит суверенитет и осудит бюрократию – СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Солодкий, Николай Белесков, Институт мировой политики

Brexit дружбе не помеха: аудит отношений Украины и Великобритании

У Британии имидж страны, которая выступает за жесткую позицию и санкцим против РФ... Шаги Лондона четко вписываются в формулу "Британия выходит из ЕС, но не покидает Европу". Можно даже перефразировать: "Британия выходит из ЕС, но не забывает об Украине" (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом

Кремль выполнил свои угрозы и приостановил финансирование Совета Европы. Этот шаг оставляет не много вариантов: либо в следующие годы Россия "одумается" и погасит долг с процентами и пеней, либо – рано или поздно – встанет вопрос о ее членстве в Совете Европы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  