Глава МИД Британии: реформы в Украине несколько нерешительны, но есть надежда на успех

Четверг, 06 июля 2017, 12:26

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выразил сомнение в готовности Украины к осуществлению решительных реформ и отметил шесть направлений, приоритетных для мира.

Об этом он сказал, открывая международную конференции по реформам в Украине, которая проходит в Лондоне.

"Я сейчас произнесу мантру, которую вы много раз слышали: Украина за три года после революции сделала больше, чем за десятилетие. Это так. Но есть все больше признаков того, что реформы становятся нерешительными", - заявил Джонсон, вспомнив, в частности, о проблемах в проведении судебной реформы и изменений в государственной службе.

Джонсон отметил, что есть шесть направлений, прогресс в которых наиболее важен для международных партнеров: это реформа избирательной системы, медицинская, судебная, пенсионная, реформа госслужбы и приватизация – и выразил надежду на успех преобразований в Украине.

В то же время ключевое значение, по его словам, имеет создание независимой и беспристрастной системы правосудия.

"Инвесторы будут делать бизнес в Украине, только если будут знать, что их контракты будут выполняться и они могут рассчитывать на судебную защиту для их выполнения", - заявил он.