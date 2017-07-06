Следующая сессия ПАЧЭС состоится в Киеве в ноябре 2017 года

Четверг, 06 июля 2017, 15:48

Следующая, юбилейная 50-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) состоится в ноябре 2017 года в Киеве.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что в Стамбуле от имени Украины принял председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сообщества от председателя Великого национального собрания Турции Исмаила Кахрамана. Поэтому следующая юбилейная 50-я пленарная сессия ПАЧЭС состоится в ноябре 2017 года в Киеве", - написал он.

Ранее сообщалось, что Украина приняла у Турции председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Напомним, 1 июля Украина начала председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества.