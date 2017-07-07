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В Гамбурге стартует саммит Большой двадцатки

В Гамбурге полиция разогнала водометами участников марша Welcome to Hell

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В Гамбурге полиция разогнала водометами участников марша Welcome to Hell

Пятница, 07 июля 2017, 07:47
Фото, видео
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В Гамбурге вечером в четверг, 6 июля, полиция с применением водометов разогнала участников марша протеста против саммита Большой двадцатки (G20).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В акции Welcome to Hell ("Добро пожаловать в ад") принимали участие около 12 000 человек.

Среди участников марша были и около тысячи представителей так называемого "Черного блока", которые закрывали лица масками.

 

Полиция преградила движение марша и попыталась отделить радикалов от других участников акции.

Правоохранители призвали снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигали мусорные баки. Возникли столкновения.

В ответ полиция использовала водометы и слезоточивый газ.

О количестве задержанных правоохранители пока не сообщают.

Напомним, в воскресенье, за несколько дней до открытия саммита стран Большой двадцатки (G20) в Гамбурге состоялись первые столкновения между протестующими против политики G20 и полицией.

Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

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