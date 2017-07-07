В Гамбурге полиция разогнала водометами участников марша Welcome to Hell

В Гамбурге вечером в четверг, 6 июля, полиция с применением водометов разогнала участников марша протеста против саммита Большой двадцатки (G20).
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В акции Welcome to Hell ("Добро пожаловать в ад") принимали участие около 12 000 человек.
Среди участников марша были и около тысячи представителей так называемого "Черного блока", которые закрывали лица масками.
Полиция преградила движение марша и попыталась отделить радикалов от других участников акции.
Правоохранители призвали снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигали мусорные баки. Возникли столкновения.
В ответ полиция использовала водометы и слезоточивый газ.
О количестве задержанных правоохранители пока не сообщают.
Напомним, в воскресенье, за несколько дней до открытия саммита стран Большой двадцатки (G20) в Гамбурге состоялись первые столкновения между протестующими против политики G20 и полицией.
Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.