Во время столкновений в Гамбурге пострадали более 70 полицейских

Пятница, 07 июля 2017, 08:54

В Гамбурге накануне G20 во время столкновений радикально настроенных протестующих с полицией пострадали по меньшей мере 76 полицейских.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что во время столкновений полиции с протестующими были ранены семьдесят шесть полицейских, пятеро из них были доставлены в больницу.

Напомним, что накануне в городе Гамбург прошла акция Welcome to Hell ( "Добро пожаловать в ад"), в которой приняли участие около 12 000 человек.

Среди участников акции были около тысячи представителей так называемого "Черного блока", которые закрывали лица масками.

Правоохранители призвали снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигали мусорные баки. Возникли столкновения. В ответ полиция использовала водометы и слезоточивый газ.

Как известно, в портовом немецком городе Гамбурге 7-8 июля состоится саммит Большой двадцатки (G20), встреча глав государств и правительств 20 ведущих развитых экономик мира.