Послы стран G7 призывают Раду поддержать пенсионную реформу

Пятница, 07 июля 2017, 11:40

Послы стран "Большой семерки" выразили поддержку проекта пенсионной реформы в Украине и призвали Верховную Раду принять без задержек соответствующее законодательство на пленарном заседании на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении послов G7, опубликованном на сайте посольства Италии.

"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плану пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Совет принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - говорится в заявлении.

"Сегодня пенсионеры составляют более четверти населения Украины, средний размер пенсий чрезвычайно низкий, при этом расходы на пенсии в Украине - 11% ВВП - являются одними из самых высоких в Европе.

Данное несоответствие свидетельствует о необходимости восстановить надлежащий социальный договор между государством и его гражданами, а также быстро принять пенсионную реформу, которая повышает справедливость, предсказуемость и устойчивость системы", - заявили послы стран G7.