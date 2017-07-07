Трамп пропустит заседание G20 по климату из-за встречи с Путиным - росСМИ

Пятница, 07 июля 2017, 13:36

Президент США Дональд Трамп пропустит совещание лидеров "Большой двадцатки" по вопросам климата из-за переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Заседание лидеров G20, посвященное "устойчивому развитию, климату и энергетике", начнется в Конгресс-центре Гамбурга в 15:30 по местному времени. Встреча Путина с Трампом назначена на 15:45.

Поскольку все помещения центра поделены между делегациями, формально эта беседа пройдет на американской территории.

Таким образом, американский лидер избежит беседы с другими партнерами по G20, с которыми у Вашингтона сохраняются разногласия по вопросу климатических изменений.

Как известно, после майского саммита "Большой семерки" Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Этот шаг европейские страны единогласно осудили.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не ожидает одобрения всех вопросов на саммите G20 в Гамбурге.

Отметим, что во время саммита G7 мировые лидеры не смогли договориться с Дональдом Трампом о воплощении в жизнь климатического соглашения.

После этого Меркель заявила, что США и Великобритания больше не являются надежными партнерами Европы, поэтому европейцам следует взять свое будущее в собственные руки.