G20: Трамп и Путин впервые встретились и пожали руки

Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин впервые встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Встреча состоялась в кулуарах перед началом саммита G20. Трамп и Туск пожали руки и обменялись несколькими фразами.

При встрече также присутствовали президент Китая и президенты Еврокомиссии и Европейского совета.

Trump and Putin greet each other during a gathering of leaders ahead of the official start to the G20 summit