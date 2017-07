США и РФ готовы объявить прекращение огня на юго-западе Сирии - СМИ

США и Россия готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с ближайшего воскресенья.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

"США и Россия готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья", - говорится в сообщении агентства в Твиттере.

BREAKING: AP learns that Russia is prepared to announce cease-fire in southwest Syria starting Sunday.