США и РФ готовы объявить прекращение огня на юго-западе Сирии - СМИ

Пятница, 07 июля 2017, 19:21

США и Россия готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с ближайшего воскресенья.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

"США и Россия готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья", - говорится в сообщении агентства в Твиттере.

BREAKING: AP learns that Russia is prepared to announce cease-fire in southwest Syria starting Sunday. — AP Politics (@AP_Politics) 7 липня 2017 р.

Как известно, в понедельник в Гамбурге в рамках саммита G20 проходит встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.