Лавров подтвердил прекращение огня на юго-западе Сирии с 9 июля

Пятница, 07 июля 2017, 20:39

РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

"Первое - буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с полудня 9 июля" , - сказал Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США.

Как информировал министр, США и РФ обязались обеспечить выполнение режима прекращения огня.

При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

Ранее о готовности США и РФ объявить прекращение огня в юго-западной Сирии сообщило Associated Press.