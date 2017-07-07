Найти
АКТУАЛЬНО

Почти две трети государств ООН приняли договор о запрещении ядерного оружия

Путин и Трамп начали встречу на саммите G20

Нидерланды и Украина подписали соглашение о правовом сотрудничестве по МН17

Порошенко назначил посла Украины при НАТО

Вашингтон назначил специального представителя по Украине - СМИ

В Италии обрушился пятиэтажный жилой дом, 7 человек пропали без вести



Лавров подтвердил прекращение огня на юго-западе Сирии с 9 июля

Пятница, 07 июля 2017, 20:39
Версия для печати Комментарии

РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

"Первое - буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с полудня 9 июля" , - сказал Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США.

Как информировал министр, США и РФ обязались обеспечить выполнение режима прекращения огня.

При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

Ранее о готовности США и РФ объявить прекращение огня в юго-западной Сирии сообщило Associated Press.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:58
Трамп на встрече с Путиным не раз поднимал тему вмешательства РФ в выборы в США
20:39
Лавров подтвердил прекращение огня на юго-западе Сирии с 9 июля
20:28
Генсек НАТО заявил о ценности опыта Украины в противостоянии самоуверенной России
20:01
Почти две трети государств ООН приняли договор о запрещении ядерного оружия
19:40
Встреча Трампа и Путина длилась более 2 часов
19:21
США и РФ готовы объявить прекращение огня на юго-западе Сирии - СМИ
19:04
Во Франции выдвинули обвинения полицейскому, подозреваемому в терроризме
18:51
Меркель осудила насильственные протесты на G20: это неприемлемо
18:41
Вблизи границ Латвии зафиксировали российский самолет-разведчик
18:22
Полиция Великобритании задержала подозреваемого в связи с терактом в Манчестере
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алена Гетьманчук, Институт мировой политики

Американский фронт Украины: что подготовил Киев к визиту госсекретаря США

Визит будет очень коротким: за несколько часов Украину можно услышать, но вряд ли удастся почувствовать. Однако хорошо, что Вашингтон по-прежнему соблюдает традицию информировать украинских партнеров после переговоров с россиянами. Хотя у самого Тиллерсона позиции сейчас достаточно неуверенные...

Юрий Панченко, Европейская правда, Варшава

Трамп сдал экзамен по истории: что он пообещал союзникам перед разговором с Путиным

Визит в Варшаву должен был дать ответ на вопрос, готов ли Трамп выполнять обязательства в НАТО, защищая Восточную Европу в случае российской агрессии. Незаурядным этот визит должен был быть и для ЕС – Трамп мог попробовать использовать Польшу, играя на ее амбициях, как инструмент влияния на Евросоюз.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  