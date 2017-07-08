Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

Суббота, 08 июля 2017, 11:08

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую.

Об этом он заявил в субботу в Гамбурге во время встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

По словам американского президента, встреча с Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, была "потрясающей".

Как известно, сама встреча длилась более 2 часов.

Во время нее была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Как отметил после встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон между двумя лидерами наблюдалась "очевидная положительная химия".