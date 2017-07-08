Протесты в Гамбурге: ранены 213 полицейских, задержаны 203 демонстранта

Суббота, 08 июля 2017, 12:15

По меньшей мере 213 полицейских были ранены и 203 протестующих задержаны в ходе беспорядков в Гамбурге.

Соответствующие данные в полиции Гамбурга объявили в субботу, сообщает агентство dpa.

В полиции утверждают, что количество раненых офицеров может вырасти в течение дня ввиду того, что многие из них обращаются за помощью не сразу.

Достоверных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов нет.

Как известно, в субботу в Гамбурге проходит второй день саммита "Большой двадцатки".

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.