Протесты в Гамбурге: ранены 213 полицейских, задержаны 203 демонстранта

По меньшей мере 213 полицейских были ранены и 203 протестующих задержаны в ходе беспорядков в Гамбурге.
Соответствующие данные в полиции Гамбурга объявили в субботу, сообщает агентство dpa.
В полиции утверждают, что количество раненых офицеров может вырасти в течение дня ввиду того, что многие из них обращаются за помощью не сразу.
Достоверных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов нет.
Как известно, в субботу в Гамбурге проходит второй день саммита "Большой двадцатки".
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.