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Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны - МИД Польши

Суббота, 08 июля 2017, 13:33
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Обвинения в адрес польских властей в попытках блокирования евроинтеграции Украины являются элементом гибридной войны, ведущейся против Польши.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем Всемирного конгресса украинский Евгением Чолием, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

"Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировки процесса европейской и евроатлантической интеграции Украины с одной стороны, а с другой – мало внимания к делам чествования, эксгумаций и других исторических вопросов является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства", - заявил Цихоцкий.

По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.

"Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызвать рефлексию в соответствующих институтах", - отметил заместитель главы МИД Польши.

Ранее глава ведомства Витольд Ващиковиський заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с заявлением Ващиковского МИД Украины пригласило для разговора посла Польши Яна Пекло.

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