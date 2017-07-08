США блокируют финальную заявление G20 из-за разногласий по климату - СМИ

Суббота, 08 июля 2017, 15:14

Команда переговорщиков президента США Дональда Трампа блокирует часть финального коммюнике саммита "Большой двадцатки" по вопросам климата.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на европейских дипломатов.

"Результат хороший, у нас есть коммюнике. Остался один вопрос, который касается климата, однако я надеюсь, что мы найдем компромисс ", - сказал представитель ЕС на условиях анонимности.

"У нас есть коммюнике G20, а не G19", - добавил он.

Известно также, что лидеры достигли согласия в вопросах глобальной торговли и протекционизма, в отношении которых также были разногласия.

Как известно, после майского саммита "Большой семерки" Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Этот шаг европейские страны единогласно осудили.