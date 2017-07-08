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США блокируют финальную заявление G20 из-за разногласий по климату - СМИ

Суббота, 08 июля 2017, 15:14
Версия для печати Комментарии

Команда переговорщиков президента США Дональда Трампа блокирует часть финального коммюнике саммита "Большой двадцатки" по вопросам климата.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на европейских дипломатов.

"Результат хороший, у нас есть коммюнике. Остался один вопрос, который касается климата, однако я надеюсь, что мы найдем компромисс ", - сказал представитель ЕС на условиях анонимности.

"У нас есть коммюнике G20, а не G19", - добавил он.

Известно также, что лидеры достигли согласия в вопросах глобальной торговли и протекционизма, в отношении которых также были разногласия.

Как известно, после майского саммита "Большой семерки" Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Этот шаг европейские страны единогласно осудили.

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