В Гамбурге продолжаются многотысячные протесты на фоне саммита G20

Около 12 000 человек собрались в субботу на центральной площади Гамбурга, чтобы выразить протест против саммита "Большой двадцатки".
Об этом сообщает The Guardian.
Протест происходит в основном мирным путем, однако полиция ожидает повторения насилия, как это было накануне.
В течение протесте в пятницу и в ночь на субботу были ранены 213 офицеров полиции.
Мэр Гамбурга Олаф Шольц призвал протестующих покончить с насилием и сделать "мирное сосуществование" снова возможным.
"Я поражен насилием, которое многим пришлось претерпеть, когда их автомобили и собственность были уничтожены, или видеть жестокость по отношению к полицейским", - отметил он.
По результатам первого дня протестов были задержаны более 200 человек.