В Гамбурге продолжаются многотысячные протесты на фоне саммита G20

Суббота, 08 июля 2017, 15:34

Около 12 000 человек собрались в субботу на центральной площади Гамбурга, чтобы выразить протест против саммита "Большой двадцатки".

Об этом сообщает The Guardian.

Протест происходит в основном мирным путем, однако полиция ожидает повторения насилия, как это было накануне.

В течение протесте в пятницу и в ночь на субботу были ранены 213 офицеров полиции.

Мэр Гамбурга Олаф Шольц призвал протестующих покончить с насилием и сделать "мирное сосуществование" снова возможным.

"Я поражен насилием, которое многим пришлось претерпеть, когда их автомобили и собственность были уничтожены, или видеть жестокость по отношению к полицейским", - отметил он.

По результатам первого дня протестов были задержаны более 200 человек.