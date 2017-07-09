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Путин: Трамп на телевидении сильно отличается от настоящего Трампа

Воскресенье, 09 июля 2017, 10:36
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Президент России Владимир Путин надеется на улучшение российско-американского сотрудничества во время президентства Дональда Трампа.

Об этом он сказал в субботу вечером после завершения саммита G20, сообщает AFP.

Путин отметил, что американский президент в реальной жизни "сильно отличается" от того, каким его можно увидеть на телевидении.

"Трамп, которого вы видите на телевидении, сильно отличается от настоящего Трампа. Он прекрасно понимает, с кем он общается и быстро отвечает на вопросы, я думаю, что личные отношения были установлены", - сказал Путин.

Путин сказал, что положительно относится к восстановлению американо-российских отношений, который ухудшились до уровня "холодной войны" во времена Барака Обамы.

"Есть все основания полагать, что мы сможем по крайней мере частично восстановить уровень сотрудничества, который нам нужен. Я очень надеюсь (на улучшение отношений), и мне кажется, что определенная основа для этого уже была создана", - заявил Путин.

Президент РФ сказал, что, в частности, администрация Трампа оказалась менее жесткой в ​​войне с Сирией, где Москва и Вашингтон помогают противоположным сторонам.

"Мне кажется, что позиция США (по Сирии) стала более прагматичной. Есть понимание, что, объединив усилия, мы сможем достигать много", - сказал Путин.

Напомним, Трамп оценил свою встречу с Путиным, которая продолжалась более двух часов, как потрясающую.

Во время встречи была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

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