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Трамп и Путин 40 минут спорили о вмешательстве РФ в выборы в США - СМИ

Воскресенье, 09 июля 2017, 11:07
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время встречи на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему российского вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации собеседника издания, "время от времени беседа обострялась, и Путин громко требовал доказательств" того, что Москва пыталась повлиять на выборы в США.

Через 40 минут Трамп заявил Путину, что пора перейти к другим вопросам, особенно к ситуации в Сирии. В целом встреча лидеров США и РФ длилась более двух часов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп во время встречи с Путиным несколько раз надавил на российского президента по поводу прошлогодних выборов.

Путин при этом, как отметил госсекретарь, отрицал вмешательство России. Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.

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