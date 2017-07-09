В польском Белостоке эвакуируют 10 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

Воскресенье, 09 июля 2017, 13:04

В польском городе Белосток начали эвакуировать около 10 тысяч человек после того, как во время дорожных работ была обнаружена огромная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Associated Press.

500-килограмма немецкая бомба ST-500 была найдена во время ремонтных работ. Эксперты по разминированию загрузят ее в специальную машину, вывезут и уничтожат на полигоне.

Автобусы забирают людей из Белостоке и соседнего округа Супрасль и отвозят их в школы, где они будут ждать, пока бомбу не обезвредят.