Трамп: пришло время двигаться к конструктивной работе с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться к конструктивной работе с Россией.
Об этом он написал в Twitter.
"Мы договорились о прекращении огня в регионах Сирии, которое спасет жизни людей. Пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией ", - написал Трамп.
...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 липня 2017 р.
Он также сообщил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Германии, он "сильно нажал" на российского лидера по поводу возможного вмешательства России в выборы в США.
"Я настойчиво нажал на президента Путина дважды относительно вмешательства России в наши выборы. Он серьезно опроверг это. Я высказал ему свое мнение", - написал президент США.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп и Путин около 40 минут обсуждали тему российского вмешательства в американские выборы во время встречи в Гамбурге.