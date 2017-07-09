Трамп: пришло время двигаться к конструктивной работе с РФ

Воскресенье, 09 июля 2017, 15:26

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться к конструктивной работе с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы договорились о прекращении огня в регионах Сирии, которое спасет жизни людей. Пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией ", - написал Трамп.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 липня 2017 р.

Он также сообщил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Германии, он "сильно нажал" на российского лидера по поводу возможного вмешательства России в выборы в США.

"Я настойчиво нажал на президента Путина дважды относительно вмешательства России в наши выборы. Он серьезно опроверг это. Я высказал ему свое мнение", - написал президент США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп и Путин около 40 минут обсуждали тему российского вмешательства в американские выборы во время встречи в Гамбурге.