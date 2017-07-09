Мосул освободили от боевиков "Исламского государства" - премьер Ирака

Воскресенье, 09 июля 2017, 16:14

Иракские военные освободили город Мосул, который в 2014 захватили боевики террористической группировки "Исламское государство".

Иракский премьер Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы поздравить иракские войска с победой. В Twitter он опубликовал фото своего приезда.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) 9 липня 2017 р.

Иракские силы при поддержке воздушных ударов возглавляемой США начали операцию по освобождению Мосула 17 октября прошлого года.

В боевых действиях также были задействованы курдские бойцы Пешмерга, суннитские арабские племена и шиитские отряды.

В заявлении пресс-службы иракского премьера говорится, что Аль-Абади прибыл для "поздравления вооруженных сил и иракского народа" по поводу окончательного поражения ИГИЛ в Мосуле.

Агентство AFP отмечает, что боевые действия в Мосуле полностью не закончились и в Старом городе продолжаются локальные столкновения с боевиками ИГИЛ, которые остались в городе.

Мосул с 2014 года было главным городом "Исламского государства" в Ираке. Здесь лидер ИГИЛ провозгласил свой "халифат".