Мосул освободили от боевиков "Исламского государства" - премьер Ирака

Иракские военные освободили город Мосул, который в 2014 захватили боевики террористической группировки "Исламское государство".

Иракский премьер Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы поздравить иракские войска с победой. В Twitter он опубликовал фото своего приезда.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A