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Катар потребует компенсацию за ущерб от блокады арабских стран

Воскресенье, 09 июля 2017, 17:12
Версия для печати Комментарии

Правительство Катара сообщило о формировании комитета для возмещения убытков, которые были нанесены в результате блокады четырьмя арабскими странами.

Об этом сообщил катарский прокурор Али Аль Марри, сообщает The Associated Press.

По словам прокурора, комитет будет рассматривать заявления частных компаний, государственных учреждений и частных лиц.

Он не привел никаких деталей, но сказал, что орган будет использовать как внутренние, так и международные механизмы, чтобы требовать компенсации, и нанимать зарубежные юридические фирмы для рассмотрения претензий.

"У вас есть люди, которые понесли убытки, бизнесмены, которые понесли убытки, банки, которые понесли убытки, в результате этой блокады. И те, кто вызвал причиненный вред, должны выплатить им компенсацию", - сказал Аль Марри.

В состав только что сформированного комитета, в частности, входят министр юстиции Катара и министр иностранных дел.

Как известно, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма, выдвинули список требований Катара, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, ведь они нарушают его суверенитет.

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