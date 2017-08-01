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Литовские компании могли нарушить санкции против РФ, МИД обратился в прокуратуру

Вторник, 01 августа 2017, 09:28
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МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру по поводу сообщений в СМИ о вероятном нарушении литовскими предприятиями режима санкций в отношении России.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Литва последовательно выполняет свои обязательства по воплощению в жизнь ограничений, которые следует применять в отношении импорта товаров крымского или севастопольского происхождения в Евросоюз в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. По мнению МИД, физические и юридические лица Литвы и других государств ЕС должны безоговорочно придерживаться объявленных ЕС санкций, а при их нарушениях лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности ", - заявили в ведомстве.

Как утверждает министерство, вопрос того, нарушило ли конкретное предприятие установленные правовыми актами ЕС санкции, решают правоохранительные органы и суды, руководствуясь правовыми актами ЕС и Литвы.

"Литва твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы придерживаемся жесткой и принципиальной позиции по поводу агрессии России против Украины и в вопросе о незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении МИД.

Деловая газета Verslo zinios на прошлой неделе писала, что из-за санкций, которые применяются к России испытывают трудности и несколько литовских компаний, которые развивали деятельность в Крыму. Упоминаются одна из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner, контролируемое Витаутасом Лаурутисом и Паневежском компанией Pluosto linija зарегистрированное в Крыму предприятие Pluosto linija, а также контролируемая Раймондасом Туменасом компания BT Invest.

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