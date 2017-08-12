Могерини созывает внеочередное заседание комитета по безопасности из-за КНДР

Суббота, 12 августа 2017, 15:27

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини решила созвать из-за ситуации вокруг КНДР внеочередное заседание комитета по вопросам политики и безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешнего действия.

Заседание должно состояться 14 августа.

"После переговоров в Маниле в рамках регионального форума АСЕАН с министром иностранных дел Кореи Кан Кюн-ва, государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Китая Ван И, министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министрами иностранных дел стран АСЕАН высокий представитель и вице-президент ЕК Федерика Могерини решила созвать внеочередное заседание Комитета по вопросам политики и безопасности в понедельник, 14 августа, для обсуждения возможных дальнейших шагов по ситуации в КНДР", - говорится в заявлении.

В комитет по вопросам политики и безопасности входят послы всех стран-членов ЕС, возглавляет его глава Европейской службы внешнего действия.

Комитет ответственен за общую политику ЕС в вопросах внешней политики и безопасности и общий подход к обороне.

Заседания комитета обычно проходят дважды в неделю, по необходимости – чаще. Следующее заседание, учитывая сезон отпусков, было запланировано на 31 августа.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость".

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.