Найти
АКТУАЛЬНО

Иран увеличил финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Теракт в пакистанском городе Кветта: 15 погибших, 40 раненых

В Польше ураган уничтожил десятки гектаров леса, деревья ломались как спички

В РФ возмущены, что Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Стрельба в доме профсоюзов в Швеции, трое раненых

Ураганы в Польше унесли жизни 4 человек, около 30 ранены

Столкновение поездов в Египте: число погибших возросло до 41, ранены – 179






В Германии убеждены, что защитят выборы от хакерских атак

Воскресенье, 13 августа 2017, 14:34
Версия для печати Комментарии

Федеральный уполномоченный по проведению выборов в Германии Дитер Заррайтер убежден, что сентябрьские выборы в Бундестаг хорошо защищены от возможных внешних хакерских атак.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В худшем случае атака может задержать объявления предварительных официальных результатов голосования", - сказал Заррайтер, ведомство которого тесно сотрудничает с федеральным ведомством по безопасности информационных технологий.

Он отметил, что во время подготовки к голосованию 24 сентября проводятся комплексные технические тесты системы и отработки различных ситуаций, например, безопасная передача данных в случае сбоя подачи электроэнергии.

Ранее руководитель разведки Германии Ганс-Георг Маассен предостерег Кремль от принятия политического решения относительно возможного вмешательства в немецкие выборы путем хакерских атак.

Глава МВД Германии также заявлял, что во время хакерских атак 2015 годп был похищен большой массив данных, касающихся немецких депутатов. Такой сценарий может повториться на парламентских выборах.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:52
видео
На Корсике пожарным пока не удается потушить лесные пожары
15:02
фото
Полиция Дании не нашла тела пропавшей журналистки на затонувшей лодке
14:34
В Германии убеждены, что защитят выборы от хакерских атак
14:09
У комиссии ООН есть доказательства для осуждения Асада за военные преступления
13:18
Один из главарей "Исламского государства" в Афганистане погиб при авиаударе
12:49
Британия: переходный период после Brexit не означает желания остаться в ЕС
11:53
Иран увеличил финансирование ракетной программы в ответ на санкции США
11:33
Теракт в пакистанском городе Кветта: 15 погибших, 40 раненых
11:06
Стрельба в доме профсоюзов в Швеции, трое раненых
10:24
фото
Владельца затонувшей в Дании субмарины подозревают в убийстве журналистки
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Марина Воротнюк, для Европейской правды

Испытание радикалами: коалиционный кризис в Словакии и его риски для Украины

Коалиционный кризис в Словакии происходит на фоне приближения местных выборов. Конфликт в правительстве увеличивает шансы на победу экстремистской "Народной партии – наша Словакия", финансирование для которой поступает из России. Все это создает дополнительные риски для Украины.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Два друга Путина в Германии: скандалы, способные изменить предвыборные расклады

Скандальное заявление лидера партии свободных демократов по Крыму может повлиять на формат будущей германской коалиции. Если до сих пор самым желанным сценарием для партии Меркель был альянс именно со свободными демократами, то теперь растут шансы на коалицию с "зелеными".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  