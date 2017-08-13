В Германии убеждены, что защитят выборы от хакерских атак

Воскресенье, 13 августа 2017, 14:34

Федеральный уполномоченный по проведению выборов в Германии Дитер Заррайтер убежден, что сентябрьские выборы в Бундестаг хорошо защищены от возможных внешних хакерских атак.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В худшем случае атака может задержать объявления предварительных официальных результатов голосования", - сказал Заррайтер, ведомство которого тесно сотрудничает с федеральным ведомством по безопасности информационных технологий.

Он отметил, что во время подготовки к голосованию 24 сентября проводятся комплексные технические тесты системы и отработки различных ситуаций, например, безопасная передача данных в случае сбоя подачи электроэнергии.

Ранее руководитель разведки Германии Ганс-Георг Маассен предостерег Кремль от принятия политического решения относительно возможного вмешательства в немецкие выборы путем хакерских атак.

Глава МВД Германии также заявлял, что во время хакерских атак 2015 годп был похищен большой массив данных, касающихся немецких депутатов. Такой сценарий может повториться на парламентских выборах.