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В Германии критикуют выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти"

Понедельник, 14 августа 2017, 08:24
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Новость о выдвижении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти" вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики", - заявил немецкий депутат Европарламента из фракции "Зеленых" Райнхард Бютикофер.

Он назвал поведение Шредера бесстыдным и призвал Социал-демократическую партию Германии дистанцироваться от своего бывшего лидера.

С критикой Шредера выступил и директор "Общества защиты угнетенных народов" (GfbV) Ульрих Делиус. По его словам, "Роснефть" причастна к нарушениям прав человека, и "своей деятельностью в Арктике и в Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России".

Делиус предположил, что российская нефтегазовая компания может попытаться использовать связи экс-канцлера ФРГ, чтобы выйти из-под санкций ЕС.

11 августа стало известно, что правительство РФ выдвинул Шредера в совет директоров "Роснефти". Его кандидатуру на должность одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября. По оценкам СМИ, на этой должности бывший канцлер Германии сможет зарабатывать больше $550 000 в год.

Напомним, в октябре прошлого года Герхард Шредер возглавил совет директоров дочки "Газпрома", компании "Северный поток-2".

Бывший канцлер ФРГ отрицательно относится к санкциям ЕС против России, так как они "наносят значительный ущерб обеим сторонам".

Герхард Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 годы.

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