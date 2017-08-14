Мацеревич: Грузия, Украина, Смоленск – последствия потакания империализму РФ

Понедельник, 14 августа 2017, 19:15

Министр обороны Польши Антони Мацеревич назвал события 2008 года в Грузии, агрессию РФ против Украины, Смоленскую катастрофу и катастрофу МН17 последствиями потакания российскому империализму.

Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю праздника польской армии, сообщает RMF24.

"Грузия, Украина, Смоленск, судьба самолета МН17 показывают, какими бывают последствия российского империализма" - сказал Мацеревич.

"Последние годы мы наблюдаем нарастающую агрессию с востока. В 2008 году была атакована Грузия, потом Украина. Российские войска были введены в Сирию, а КНДР при поддержке Китая и России проводит очередные ядерные испытания и испытания баллистических ракет, нацеленных на нашего стратегического союзника – США", - добавил министр.

По его словам, гибель польской элиты в Смоленской катастрофе 2010 года тоже дополняет этот ряд.

"Расследование смоленской катастрофы было отдано российские руки, потому что был страх правды, обнаруженных результатов. Гробы запретили открывать, потому что было известно, какой образ трагедии будет показан", - заявил Мацеревич.

Также он упомянул катастрофу МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

"В обоих случаях, улики ведут в Москву, и в обоих случаях поведение России совпадает с систематическим планом территориальной агрессии" - заявил министр.