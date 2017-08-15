Великобритания предлагает временный таможенный союз с ЕС после Brexit

Вторник, 15 августа 2017, 08:24

Великобритания предлагаю Брюсселю создать "временный таможенный союз" после того, как страна покинет ЕС в марте 2019 года.

Об этом сообщает ВВС.

Британские министры заявили, что предложения предусматривают свободную торговлю с остальной частью Европы. Это поможет предотвратить проблемы на границе после Brexit.

В течение этого временного периода Великобритания также ожидает, что сможет вести переговоры относительно собственных международных торговых соглашений, чего она не может делать как член таможенного союза ЕС.

Как только этот срок истечет, Великобритания будет пытаться согласовать или "хорошо налаженную" границу с ЕС, или новое "партнерство" без таможенной границы вообще.

Правительство заявило, что временные договоренности означают, что предприятиям придется лишь один раз приспосабливаться к новым соглашениям. Для этого нужно будет провести переговоры с ЕС, но обе стороны еще не приступили к обсуждению вопросов торговли.

Документ о новом таможенном союзе является первым из серии предложений, которые будут опубликованы правительством Великобритании по ключевым вопросам переговоров с ЕС.

В среду ожидается изложение предложений относительно границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.