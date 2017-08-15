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ЕС призывает к мирному урегулированию ситуации вокруг КНДР

Вторник, 15 августа 2017, 10:02
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Страны Евросоюза призывают к мирному урегулированию конфликта вокруг Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

"Существует настоятельная необходимость деэскалации напряженности ситуации на Корейском полуострове. Это является приоритетом для Европейского Союза и для остального международного сообщества. Поэтому мы призываем Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) воздерживаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут лишь усилить региональную и глобальную напряженность", - говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что ЕС поддерживает дипломатическую работу, направленную на деэскалацию ситуации и достижение полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова с помощью мирных, а не военных средств.

"Было решено, что Европейский Союз и его государства-члены усилят дипломатическую работу, обратившись к Республике Корея, США, Китаю, России и Японии, а также КНДР, чтобы передавать наши сообщения. Поддержание единства международного сообщества в решении этой проблемы действительно имеет выдающееся значение ", - отметила Могерини.

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