Неизвестный устроил стрельбу в Стокгольме, есть погибший

На юге Стокгольма неизвестный открыл огонь и ранил двух человек.
Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
Полиция получила сообщения очевидцев о стрельбе в районе площади Остберг около 15.00 по местному времени.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли там двух людей с огнестрельными ранениями, которых сразу увезли в больницу.
Однако в больнице один раненый скончался, второй – в тяжелом состоянии.
Полиция проводит поиски нападавшего. Сообщается, что он был в маске и скрылся на автомобиле Toyota.