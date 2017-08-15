Неизвестный устроил стрельбу в Стокгольме, есть погибший

Вторник, 15 августа 2017, 19:53

На юге Стокгольма неизвестный открыл огонь и ранил двух человек.

Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

Полиция получила сообщения очевидцев о стрельбе в районе площади Остберг около 15.00 по местному времени.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли там двух людей с огнестрельными ранениями, которых сразу увезли в больницу.

Однако в больнице один раненый скончался, второй – в тяжелом состоянии.

Полиция проводит поиски нападавшего. Сообщается, что он был в маске и скрылся на автомобиле Toyota.