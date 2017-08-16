62% французов недовольны первыми 100 днями президентства Макрона

Среда, 16 августа 2017, 19:29

Почти две трети французов не одобряют действия президента Эммануэля Макрона в первые 100 дней на посту.

Таковы результаты опроса Harris Interactive, сообщает издание Ouest France.

Так, 62% французов выразили недовольству работой президента в первые 100 дней на посту.

Противоположного мнения придерживаются лишь 37% опрошенных.

Больше всего недовольных президентством Макрона среди избирателей крайне правого "Национального фронта" - 94%, Компартии и партии "Франция непокоренная" - 87%.

Деятельность Макрона не устраивает также 75% сторонников Республиканцев, 57% социалистов и лишь 11% избирателей партии президента "Вперед, республика".