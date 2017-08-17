В Испании рекордное количество мигрантов: за сутки спасли 600 человек

Четверг, 17 августа 2017, 08:13

Испанский береговая охрана за последние сутки спасла 600 мигрантов, которые пересекли границу с Марокко.

Об этом сообщает ВВС.

Спасенные мигранты размещались на 15 плавучих средствах, включая детские резиновые лодки. Среди спасенных мигрантов было 35 детей.

По данным ООН, в Испанию в этом году прибыли больше 8000 человек, что в три раза больше, чем в прошлом году. Считается, что более 120 человек утонули при попытке пересечения моря.

В Испанию в этом году может впервые может прибыть больше мигрантов, чем в Грецию. Большинство из них плывет через 12-километровый Гибралтарский пролив.

Мигранты направляются в Испанию из Марокко, избегая прохождения через Ливию, где все продолжается вооруженный конфликт.

Напомним, страны Евросоюза начали процесс возвращения в Грецию мигрантов, прибывших в Европу через греческую территорию за последние пять месяцев.