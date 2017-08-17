Украина и Турция хотят расширить сотрудничество на авиационном рынке – СМИ

Четверг, 17 августа 2017, 15:52

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли, прибывших из Стамбула.

Об этом сообщает EUreporter, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, на заседании, которое проходило за закрытыми дверями, присутствовали представители аэропорта "Ататюрк", генеральный директор компании Atlas Global, а также заместитель председателя и генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines.

Отмечается, что переговоры были инициированы украинской стороной. О деталях встречи известно не много, один из собеседников сообщил, что будет создана транзитная точка для украинских пассажиров в "Ататюрке".

"Есть много причин для такого решения: во-первых, после неудачи с выходом Ryanair на украинский рынок министр должен укрепить свою репутацию в сознании широкой общественности, во-вторых, такие соглашения помогут аэропорту "Ататюрк" стать полноценным партнером киевского "Борисполя", вместо того, чтобы конкурировать с ним", - отмечает издание.

Один из экспертов в транспортной отрасли отметил, что между турецкими и украинскими транспортными компаниями не существует жесткой конкуренции, поэтому вопросы о распределении рынка вряд ли обсуждались.

Не исключено, что речь шла о совместных инфраструктурных проектах на территории Украины.

Аэропорт "Ататюрк" является третьим по величине аэропортом в Европе по количеству пассажиров. Согласно текущим прогнозам, к концу 2017 года он будет обслуживать около 90 млн человек в год.

Позже Мининфраструктуры опровергло факт проведения встречи и переговоров с представителями турецких авиакомпаний.