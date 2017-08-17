Найти
АКТУАЛЬНО

МИД Польши поддержал идею выплаты полякам военных репараций

В The Economist извинились за фразу "гражданская война на Донбассе"

Опрос: треть жителей мира видят в России угрозу

ЕСПЧ не принимал к рассмотрению жалобу Насирова, а только зарегистрировал ее

Южная Корея: КНДР приближается к "красной линии"

Пожары в Португалии: полиция задержала 61 подозреваемого в поджогах

Наводнение затопило село в Баварии, вода в домах поднялась на метр






Украина и Турция хотят расширить сотрудничество на авиационном рынке – СМИ

Четверг, 17 августа 2017, 15:52
Версия для печати Комментарии

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли, прибывших из Стамбула.

Об этом сообщает EUreporter, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, на заседании, которое проходило за закрытыми дверями, присутствовали представители аэропорта "Ататюрк", генеральный директор компании Atlas Global, а также заместитель председателя и генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines.

Отмечается, что переговоры были инициированы украинской стороной. О деталях встречи известно не много, один из собеседников сообщил, что будет создана транзитная точка для украинских пассажиров в "Ататюрке".

"Есть много причин для такого решения: во-первых, после неудачи с выходом Ryanair на украинский рынок министр должен укрепить свою репутацию в сознании широкой общественности, во-вторых, такие соглашения помогут аэропорту "Ататюрк" стать полноценным партнером киевского "Борисполя", вместо того, чтобы конкурировать с ним", - отмечает издание.

Один из экспертов в транспортной отрасли отметил, что между турецкими и украинскими транспортными компаниями не существует жесткой конкуренции, поэтому вопросы о распределении рынка вряд ли обсуждались.

Не исключено, что речь шла о совместных инфраструктурных проектах на территории Украины.

Аэропорт "Ататюрк" является третьим по величине аэропортом в Европе по количеству пассажиров. Согласно текущим прогнозам, к концу 2017 года он будет обслуживать около 90 млн человек в год.

Позже Мининфраструктуры опровергло факт проведения встречи и переговоров с представителями турецких авиакомпаний.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:16
Литва выдала США подозреваемого в обмане Facebook и Google на $120 млн
18:01
Мининфраструктуры опровергает проведение переговоров с турецкими авиакомпаниями
17:39
В Испании раскрыли преступную сеть, перевозившую мигрантов на гидроциклах
17:38
МИД России вызвал послов трех стран из-за недопуска РФ к музейному проекту в Польше
16:58
МИД Польши поддержал идею выплаты полякам военных репараций
16:40
Турецкий министр: Германия не может диктовать свои правила всему ЕС
16:12
В The Economist извинились за фразу "гражданская война на Донбассе"
15:52
Украина и Турция хотят расширить сотрудничество на авиационном рынке – СМИ
15:04
Болгария отправит 600 военных на границу с Турцией
14:57
Опрос: треть жителей мира видят в России угрозу
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виталий Шапран, для Европейской правды

Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода

Консервативная партия негласно раскололась, и часть влиятельных членов парламента пытались оказывать давление на правительство, выступая за мягкий сценарий развода с ЕС. Но их атака была отбита, и премьер-министр по-прежнему смотрится непреклонным консерватором в вопросе Brexit.

Тамара Марценюк, для Европейской правды

Обучение в Европе: что нужно знать прежде всего

Образование и стажировка за рубежом, в том числе в странах Евросоюза, становятся все популярнее среди украинских студентов и ученых. Определенные дополнительные возможности дает для этого и безвиз, облегчая непосредственное знакомство с европейскими университетами и налаживание контактов (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  