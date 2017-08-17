Полиция Барселоны назвала терактом наезд на людей в центре города – AFP

Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на людей на бульваре Ла Рамбла терактом.
Об этом сообщает Agence France Press.
"Полиция Барселоны назвала теракт инцидент с міроавтобусом на Ла Рамбла", - говорится в сообщении.
#BREAKING Barcelona police say Las Ramblas van incident 'terrorist attack'— AFP news agency (@AFP) 17 серпня 2017 р.
Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. В результате наезда ранения получили как минимум пять человек.
Власти Каталонии рекомендовала закрыть станции метро и железной дороги в районе площади Каталонии и бульвара.
Сейчас полиция разыскивает нападавшего, который, по сообщениям СМИ, после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.