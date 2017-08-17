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Полиция Барселоны назвала терактом наезд на людей в центре города – AFP

Четверг, 17 августа 2017, 18:52
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Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на людей на бульваре Ла Рамбла терактом.

Об этом сообщает Agence France Press.

"Полиция Барселоны назвала теракт инцидент с міроавтобусом на Ла Рамбла", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. В результате наезда ранения получили как минимум пять человек.

Власти Каталонии рекомендовала закрыть станции метро и железной дороги в районе площади Каталонии и бульвара.

Сейчас полиция разыскивает нападавшего, который, по сообщениям СМИ, после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

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