Полиция не подтвердила нападение на ресторан в Барселоне

Четверг, 17 августа 2017, 22:25

Полиция Каталонии не подтверждает факт вооруженного нападения и захвата заложников в турецком ресторане в центре Барселоны.

Об этом полиция Каталонии сообщила в Твиттере.

"Никто не забаррикадировался ни в каком из ресторанов Барселоны. Мы задержали мужчину, которого подозреваем в совершении теракта", - говорится в сообщении.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 серпня 2017 р.

Ранее ряд испанских СМИ сообщили, что сразу после наезда на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в Барселоне двое вооруженных мужчин ворвались в турецкий ресторан неподалеку. Сообщалось, что они захватили заложников.

Напомним, 17 августа после 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. По информации СМИ, микроавтобус проехал больше 500 метров, тараня пешеходов прежде чем остановился. Нападающий после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

Сейчас власти Каталонии подтверждает гибель 13 человек. Около 50 человек получили ранения.

Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.