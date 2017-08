Полиция не подтвердила нападение на ресторан в Барселоне

Полиция Каталонии не подтверждает факт вооруженного нападения и захвата заложников в турецком ресторане в центре Барселоны.

Об этом полиция Каталонии сообщила в Твиттере.

"Никто не забаррикадировался ни в каком из ресторанов Барселоны. Мы задержали мужчину, которого подозреваем в совершении теракта", - говорится в сообщении.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles