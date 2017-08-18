В результате нападения в финском Турку погибли двое человек, восемь – ранены

В результате нападения с ножом на прохожих в центре финского города Турку погибли двое людей, еще восемь ранены.
Об этом заявили глава МВД Финляндии Паула Рісікко и глава финской полиции Сеппо Колемайнен на пресс-конференции, сообщает Helsingin Sanomat.
Нападение совершил молодой человек, личность которого пока не выяснили. Полиция задержала его, ранив в ногу.
Задержанный пока является единственным подозреваемым по делу, полиция выясняет, имел ли он сообщников.
В результате нападения один человек скончался на месте, девять получили ранения. Однако один из раненых позже скончался в больнице.
Полиция пока не комментирует, идет ли речь о терроризме.