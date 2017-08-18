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В результате нападения в финском Турку погибли двое человек, восемь – ранены

Пятница, 18 августа 2017, 19:23
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В результате нападения с ножом на прохожих в центре финского города Турку погибли двое людей, еще восемь ранены.

Об этом заявили глава МВД Финляндии Паула Рісікко и глава финской полиции Сеппо Колемайнен на пресс-конференции, сообщает Helsingin Sanomat.

Нападение совершил молодой человек, личность которого пока не выяснили. Полиция задержала его, ранив в ногу.

Задержанный пока является единственным подозреваемым по делу, полиция выясняет, имел ли он сообщников.

В результате нападения один человек скончался на месте, девять получили ранения. Однако один из раненых позже скончался в больнице.

Полиция пока не комментирует, идет ли речь о терроризме.

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